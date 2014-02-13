表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.690%，投标倍数为2.27

路透华盛顿2月13日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.690 中值 3.660 低值 3.600 价格/得标 价格 98.826296 高值得标比率 93.68% 投标倍数 2.27 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,018,300 总投标 36,384,627,700 竞争性投标得标 15,973,955,600 非竞争性投标得标 16,062,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 24,560,000,000 初级市场交易商得标 6,520,337,600 直接投标 3,131,000,000 直接投标得标 2,224,873,600 间接投标 8,667,565,000 间接投标得标 7,228,744,400 发行细节 发行日 2014/02/18 到期日 2044/02/15 CUSIP码 912810RE0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)