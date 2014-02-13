表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.690%，投标倍数为2.27

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透华盛顿2月13日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.690 中值 3.660 低值 3.600 价格/得标 价格 98.826296 高值得标比率 93.68% 投标倍数 2.27 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,018,300 总投标 36,384,627,700 竞争性投标得标 15,973,955,600 非竞争性投标得标 16,062,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 24,560,000,000 初级市场交易商得标 6,520,337,600 直接投标 3,131,000,000 直接投标得标 2,224,873,600 间接投标 8,667,565,000 间接投标得标 7,228,744,400 发行细节 发行日 2014/02/18 到期日 2044/02/15 CUSIP码 912810RE0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8