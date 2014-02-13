澳元汇率：澳洲央行助理总裁肯特称，澳元下跌有助于支撑经济

央行目标为长期维持通胀平均在2-3%区间，当前其偏好采用的基本通胀率在2.6%左右。

该行预测通胀在今年中将升至3%，但其后将跌向2.5%。

肯特指出，有几项基本面因素导致澳元在过去一年自1.0000美元上方走贬，其中包括澳洲贸易条件下降及美联储削减刺激措施。

他表示，未来几年内，澳洲的外资投资将会下滑，因为几项重大资源项目完工，尤其是液化天然气项目。

＂在这样的情况下，澳元在过去一年贬值并不令人意外。＂

然而，肯特强调很难确知汇率在特定时间的均衡水准为何，甚或精准预测其未来表现如何。(完)