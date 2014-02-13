《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月13日

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 70.50 +2.21 +3.24 2829634
搜狐 70.51 +1.94 +2.83 569151
网易 72.40 +0.85 +1.19 1799137
百度 170.04 +2.99 +1.79 3280498
台湾
台湾积体电路 17.45 +0.07 +0.40 1113055
联电 2.00 +0.00 +0.00 97432
日月光 4.87 +0.01 +0.21 45491
硅品精密 6.17 +0.02 +0.33 242754
和信超媒体 1.25 +0.09 +7.76 1283725
友达 3.03 +0.01 +0.33 61169
中华电信 29.77 +0.08 +0.27 20105
台湾国际航电 46.26 +0.24 +0.52 1274660
香港
中国移动 47.46 -0.21 -0.44 142875
中国联通 13.49 +0.01 +0.07 70695
中国电信 46.88 -0.12 -0.26 10523
中芯国际 5.23 +0.00 +0.00 6034
电讯盈科 4.51 +0.01 +0.22 1386
(完)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8