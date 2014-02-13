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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 70.50 +2.21 +3.24 2829634

搜狐 70.51 +1.94 +2.83 569151

网易 72.40 +0.85 +1.19 1799137

百度 170.04 +2.99 +1.79 3280498

台湾

台湾积体电路 17.45 +0.07 +0.40 1113055

联电 2.00 +0.00 +0.00 97432

日月光 4.87 +0.01 +0.21 45491

硅品精密 6.17 +0.02 +0.33 242754

和信超媒体 1.25 +0.09 +7.76 1283725

友达 3.03 +0.01 +0.33 61169

中华电信 29.77 +0.08 +0.27 20105

台湾国际航电 46.26 +0.24 +0.52 1274660

香港

中国移动 47.46 -0.21 -0.44 142875

中国联通 13.49 +0.01 +0.07 70695

中国电信 46.88 -0.12 -0.26 10523

中芯国际 5.23 +0.00 +0.00 6034

电讯盈科 4.51 +0.01 +0.22 1386

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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