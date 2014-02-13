《综述》 美国1月零售销售下滑且初请失业金人数上升，主要受寒冬影响

被认为更能反映劳工市场趋势的四周初请失业金人数均值，上升3,500人至336,750人，显示企业裁员数量仅略有增加。

恶劣天气可能导致了上周初请失业金人数增加。本周又一场暴风雪袭击了美国许多地区，而本周正处于2月非农就业报告调查期之内，所以非农就业很有可能连续第三个月表现疲弱。

“天气可能再度影响2月的就业报告，但...政府将把你算作就业者之一，除非你在发工资期内不能天天去上班，”三菱东京日联银行的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

上月，汽车经销商的收入下降2.1%，连续第二个月下滑。汽车制造商上月抱怨，严寒天气打击了销售。扣除汽车的零食销售持平。

建筑材料与园艺设备销售成长1.4%，可能是因为除雪设备的需求上升。