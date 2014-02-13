《综述》 美国1月零售销售下滑且初请失业金人数上升，主要受寒冬影响

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
被认为更能反映劳工市场趋势的四周初请失业金人数均值，上升3,500人至336,750人，显示企业裁员数量仅略有增加。
恶劣天气可能导致了上周初请失业金人数增加。本周又一场暴风雪袭击了美国许多地区，而本周正处于2月非农就业报告调查期之内，所以非农就业很有可能连续第三个月表现疲弱。
“天气可能再度影响2月的就业报告，但...政府将把你算作就业者之一，除非你在发工资期内不能天天去上班，”三菱东京日联银行的首席金融分析师Chris Rupkey表示。
上月，汽车经销商的收入下降2.1%，连续第二个月下滑。汽车制造商上月抱怨，严寒天气打击了销售。扣除汽车的零食销售持平。
建筑材料与园艺设备销售成长1.4%，可能是因为除雪设备的需求上升。
汽车维修站及电器商店的收入亦增长。(完) (编译/审校 张荻/孙茉莉/张涛/龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8