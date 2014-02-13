版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 07:13 BJT

澳元汇率：汇价较去年贬值有助于经济成长--澳洲央行助理总裁肯特

路透悉尼2月14日 - 澳洲央行助理总裁肯特周五表示，汇率若持续较去年水准下滑，将有助于经济成长。

肯特亦淡化周四意外疲弱的就业数据，指称失业率倾向落后于经济活动。他补充道，可以合理预期非矿业投资明年将提速。

肯特是在悉尼演说后的问答时间发表上述评论。(完)

(编译 龚芳; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐