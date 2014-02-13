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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 07:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：回撤时低接，料进一步上行

2253 GMT

* 昨日回撤或许为买入机会

* 反弹最低目标为50%费波纳奇回档位103.1

* 日线若收于50日均线上方，可能重新测试高点105.45

* 此处部署多单，停止单设在昨日低点下方--目标为103.10/50

* 如欲查看技术图表，请点选：link.reuters.com/xag86v(完)

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