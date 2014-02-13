纽约期市：期棉承压回落，指数基金展期合约

路透纽约2月13日 - 期棉周四自上日的六个月高位放量下滑，颇受关注的大宗商品指数基金对合约进行展期，给市场带来压力。

交投最活跃的5月期棉 下跌0.27美分，或0.3%，收报每磅88.58美分。

现货3月合约 收低0.77美分，或0.9%，报每磅87.60美分。

盘中成交量巨大，因交易商将3月合约展期到5月。

3月合约面临的压力，使其较5月合约价差从之前的每磅0.48美分提高到0.98美分，为12月以来最高。

美国农业部出口数据显示，高地棉出口销售较前周减少33%至120,300包，来自主要消费国中国的买家曾取消购买高地棉。

路透根据洲际交易所(ICE)资料编制的数据显示，交易所库存升至244,800包，为7月迄今高位，上日为242,900包。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 龚芳)