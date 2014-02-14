金砖国家：2月13日股汇市收盘纵览

路透2月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月13日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下滑0.78%，至945.83点。

中国股市：沪综指收跌终结连四日升势，中小盘成长股跳水拖累大盘

中国汇市：人民币连贬第三天收创年内新低，但客盘净结汇正在加重

香港股市：自三周高位下滑，但中国旺旺逆势上扬

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拉美股市：对经济增长、企业获利和通胀形势的担忧推动拉美股市下跌。国营银行Banco do Brasil SA股价下挫拖累巴西股市，此前该行公布的季度获利不及预期，并暗示今年放款可能趋缓。巴西股市Bovespa指数 收低0.84%，报47,812.83点。

拉美汇市：多数新兴市场货币上涨，因美国数据疲弱

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南非股市：收跌并回吐前日部分涨幅，Gold Fields因金价大跌而减记6.72亿美元资产，推动公司股价大跌5.2%。指标Top-40绩优股指数 下滑0.28%至41,730.09点，综合指数 跌0.37%，报46,251.77点。

南非汇市：兰特兑美元大致持稳，罢工示威继续令兰特承压

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印度股市：收跌逾1%，创下一周半以来最大单日跌幅，Cipla和Coal India在发布令人失望的财报后下挫，其他绩优股则跟随全球市场的疲势走势。指标BSE指数 收低1.25%至20,193.35点；NSE指数 挫低1.36%，收报6,001.10点，在前两个交易共计上涨0.5%。

印度汇市：卢比兑美元录得逾两周以来最大单日跌幅，因为股市下跌超过1%，而且来自进口商、特别是石油公司的美元需求很强。卢比兑美元 收在62.42/43，周三收报62.09/10。卢比盘初一度触及1月23日以来高位62.01，但今日跌幅达到0.5%，为1月27日下滑0.7%以来的最大单日跌幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,321.610点。MSCI明晟俄罗斯指数 大跌2.26%至718.04点。