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市场报道 | 2014年 2月 14日 星期五 08:07 BJT

****欧洲经济指标预测--2月14日-2月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   
    2月10日当周 
    2月14日(五)
    0630    法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季初值       +0.2%      -0.1%
    0700    德国经季节调整的GDP(较前季)              第四季初值       +0.3%      +0.3%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                         +1.3%      +1.1%          
                                   
    0745    法国非农就业岗位                             第四季         --       -0.1%
    0900    意大利GDP(较前季)                        第四季初值       +0.1%       持平
                 (较上年同期)                                         -0.8%      -1.8%
    1000    欧元区贸易收支(亿欧元)                         12月     顺差150    顺差171
    1000    欧元区GDP(较前季)                        第四季初值       +0.2%      +0.1%
                 (较上年同期)                                         +0.4%      -0.3%
    
    2月17日当周
    2月17日(一)
    暂无重要经济数据公布 
    
    2月18日(二)
    0900   欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)            12月   盈余200    盈余274
                              (经季节调整)(亿欧元)                       --    盈余235
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --    流入409
    0900   意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      12月        --   顺差7.12
                 全球贸易收支(亿欧元)                                    --  顺差30.91
    0930   英国CPI(较前月)                                    1月        --      +0.4%
               　　(较上年同期)                                          --      +2.0%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                                --      +0.5%
                             (较上年同期)                                --      +2.7%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                    --      +0.5%
                                         (较上年同期)                    --      +2.8%
                PPI投入指数(较前月)                                      --      +0.1%
                       (较上年同期)                                      --      -1.2%
                PPI产出指数(较前月)                                      --       持平
                       (较上年同期)                                      --      +1.0%
                PPI核心产出指数(较前月)                                  --      +0.1%
                           (较上年同期)                                  --      +1.0%
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                            2月       63.2       61.7
                           现况指数                                    44.0       41.2
    
    2月19日(三)
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果               2月          --      0-9-0
　　                                                           (升息-维持利率不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                          1月          --    减少2.4 
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至12月三个月         --       7.1% 
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                  　     --      +0.9%
                            (不包括奖金)(较上年)                         --      +0.9%
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                             2月          40       36.4 
    
    2月20日(四)
    0700  德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   1月       +0.2%      +0.1%          
  
                                 (较上年同期)                         -0.8%      -0.5%
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                              1月          --   顺差5.03
    0745  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          1月终值       -0.2%      +0.4%
                                    (较上年同期)                      +0.9%      +0.8%
    0758  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           2月初值        49.8       49.3
                Markit服务业PMI                                        49.2       48.9
                Markit综合PMI                                            --       48.9
    0828  德国Markit制造业PMI                           2月初值        56.5       56.5
                Markit服务业PMI                                        53.5       53.1
                Markit综合PMI                                            --       55.5
    0858  欧元区Markit制造业PMI                         2月初值        54.0       54.0
                  Markit服务业PMI                                      51.9       51.6
                  Markit综合PMI                                        53.1       52.9
    0900  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)               12月          --      +2.3%
                 工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                      --      +3.0%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)               12月          --      +0.9%
                 工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                      --      +0.4%  
    0930  英国零售销售(较前月)                              1月          --      +2.6%
                    (较上年同期)                                         --      +5.3%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                     2月          --        负2 
    
    2月21日(五)
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较上月)             1月终值       +0.2%      +0.2%
                                 (较上年同期)                         +0.7%      +0.7%
          意大利HICP(较上月)                                          -2.1%      -2.1%
                     (较上年同期)                                     +0.6%      +0.6%
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                  1月          --      103.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                            --       90.4(完)
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