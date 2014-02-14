欧洲经济指标预测--2月14日-2月21日****

《汇市简讯》大量期权到期，协助锚定欧元兑美元走势
* 在1.0700-05有4.9亿欧元期权到期，在1.0715-25有13.8亿欧元期权到期，在1.0750-55有4.39亿欧元期权到期，在1.0775-90有4.79亿欧元期权到期
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月10日当周 2月14日(五) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% -0.1% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.3% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.3% +1.1% 0745 法国非农就业岗位 第四季 -- -0.1% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 +0.1% 持平 (较上年同期) -0.8% -1.8% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 顺差150 顺差171 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.4% -0.3% 2月17日当周 2月17日(一) 暂无重要经济数据公布 2月18日(二) 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 12月 盈余200 盈余274 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余235 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入409 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差7.12 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差30.91 0930 英国CPI(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.0% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +2.7% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +2.8% PPI投入指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- -1.2% PPI产出指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% PPI核心产出指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 63.2 61.7 现况指数 44.0 41.2 2月19日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 -- 减少2.4 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至12月三个月 -- 7.1% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -- +0.9% (不包括奖金)(较上年) -- +0.9% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 40 36.4 2月20日(四) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.8% -0.5% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差5.03 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.2% +0.4% (较上年同期) +0.9% +0.8% 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 49.8 49.3 Markit服务业PMI 49.2 48.9 Markit综合PMI -- 48.9 0828 德国Markit制造业PMI 2月初值 56.5 56.5 Markit服务业PMI 53.5 53.1 Markit综合PMI -- 55.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 54.0 54.0 Markit服务业PMI 51.9 51.6 Markit综合PMI 53.1 52.9 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 12月 -- +2.3% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +3.0% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 12月 -- +0.9% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +0.4% 0930 英国零售销售(较前月) 1月 -- +2.6% (较上年同期) -- +5.3% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 2月 -- 负2 2月21日(五) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 意大利HICP(较上月) -2.1% -2.1% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -- 103.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 90.4(完)
* 在1.0700-05有4.9亿欧元期权到期，在1.0715-25有13.8亿欧元期权到期，在1.0750-55有4.39亿欧元期权到期，在1.0775-90有4.79亿欧元期权到期
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。