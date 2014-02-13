《中国报摘》--中国证券报2月14日

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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* 头版头条:
--记者获悉，目前正在排队的数百家A股拟上市公司中不少已经着手补充年报等材料，即将正式递交，这意味着距离发审会正式启动又进了一步。投行人士估计，约200家处于初审阶段的企业补充完相关材料后有望率先进入发审会环节。
* 其他:
--接近监管层的人士透露，目前商业银行仍在积极按照《商业银行资本管理办法（试行）》规定过渡期安排做准备，过渡期安排并未发生任何变化，多家股份制银行人士表示，并未接到取消过渡期安排的相关通知。
--记者从浙江省发改委获悉，浙江正在制定企业投资项目管理负面清单，推进试点核准目录外的企业投资项目不再审批。嘉兴争取成为全国企业投资项目核准改革试点。
--东方资产管理公司日前召开2014年工作会议，首次提出上市时间表。公司总裁张子艾表示，如果改制方案今年上半年获批，将争取2015年底或稍晚一些时候实现集团整体上市。
--知情人士透露，在山西联盛集团庞大的债务中，涉及超过50亿元人民币的信托资金、六家信托公司，其中集合信托资金近27亿元。而对于这些集合信托的清偿，或已明确将结合重组企业的现金流情况和各方意见统筹安排。
--金地集团 春节后获生命人寿第三次举牌，截至2月11日，生命人寿通过交易所购买金地集团股份累计达6.6216亿股，占上市公司总股本的14.8085%。
--中国汽车工业协会人士表示，不同意放开汽车整车生产领域外资股比限制；此前商务部表态将进一步放开汽车领域的外资准入限制。
--深圳市政府常务会议昨日通过了《关于支持互联网金融创新发展的指导意见，该意见对完善互联网金融信用体系建设、鼓励更多符合条件的优质互联网金融企业上市融资、建立互联网金融行业自律组织等事项提出了意见。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8