《中国报摘》--中国证券报2月14日

* 头版头条:

--记者获悉，目前正在排队的数百家A股拟上市公司中不少已经着手补充年报等材料，即将正式递交，这意味着距离发审会正式启动又进了一步。投行人士估计，约200家处于初审阶段的企业补充完相关材料后有望率先进入发审会环节。

* 其他:

--接近监管层的人士透露，目前商业银行仍在积极按照《商业银行资本管理办法（试行）》规定过渡期安排做准备，过渡期安排并未发生任何变化，多家股份制银行人士表示，并未接到取消过渡期安排的相关通知。

--记者从浙江省发改委获悉，浙江正在制定企业投资项目管理负面清单，推进试点核准目录外的企业投资项目不再审批。嘉兴争取成为全国企业投资项目核准改革试点。

--东方资产管理公司日前召开2014年工作会议，首次提出上市时间表。公司总裁张子艾表示，如果改制方案今年上半年获批，将争取2015年底或稍晚一些时候实现集团整体上市。

--知情人士透露，在山西联盛集团庞大的债务中，涉及超过50亿元人民币的信托资金、六家信托公司，其中集合信托资金近27亿元。而对于这些集合信托的清偿，或已明确将结合重组企业的现金流情况和各方意见统筹安排。

--金地集团 春节后获生命人寿第三次举牌，截至2月11日，生命人寿通过交易所购买金地集团股份累计达6.6216亿股，占上市公司总股本的14.8085%。

--中国汽车工业协会人士表示，不同意放开汽车整车生产领域外资股比限制；此前商务部表态将进一步放开汽车领域的外资准入限制。