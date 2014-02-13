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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 07:59 BJT

《全球汇市》美国疲弱数据令美元再遭打压，下一步关注中国通胀报告

* 美元指数徘徊在三周低点

* 美国消费者支出与一周初请失业金数据令人失望

* 欧元走势取决于GDP数据表现，澳元则要看中国通胀数据

路透悉尼2月14日 - 美元指数周五亚洲早盘钉在三周低点，此前美国公布的数据令人失望，让走势本就不佳的美元再受重击。

美国1月零售销售意外下滑，且上周初请失业金人数高于预期，表明恶劣天气导致美国经济今年年初表现趋弱。
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