《全球汇市》美国疲弱数据令美元再遭打压，下一步关注中国通胀报告

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3677 1.3679 -0.01 -0.49 1.3745
美元/日圆 102.25 102.15 +0.10 -2.90 105.30
欧元/日圆 139.85 139.73 +0.09 -3.37 144.73
美元/瑞郎 0.8933 0.8932 +0.01 +0.06 0.8928
英镑/美元 1.6654 1.6657 -0.02 +0.59 1.6556
美元/加元 1.0975 1.0972 +0.03 +3.34 1.0620
澳元/美元 0.8980 0.8977 +0.03 +0.75 0.8913
新西兰元/美元 0.8338 0.8340 -0.02 +1.61 0.8206
澳元/日圆 91.830 91.700 +0.14 -2.15 93.850
新西兰元/日圆 85.260 85.190 +0.08 -1.33 86.410
英镑/日圆 170.30 170.15 +0.09 -2.31 174.33
澳元/新西兰元 1.0761 1.0757 +0.04 -0.80 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/朱晓军/张荻/张若琪 审校 张涛/张明钧/龚芳)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。