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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 08:08 BJT

《全球汇市》美国疲弱数据令美元再遭打压，下一步关注中国通胀报告

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3677 1.3679 -0.01 -0.49 1.3745

美元/日圆 102.25 102.15 +0.10 -2.90 105.30

欧元/日圆 139.85 139.73 +0.09 -3.37 144.73

美元/瑞郎 0.8933 0.8932 +0.01 +0.06 0.8928

英镑/美元 1.6654 1.6657 -0.02 +0.59 1.6556

美元/加元 1.0975 1.0972 +0.03 +3.34 1.0620

澳元/美元 0.8980 0.8977 +0.03 +0.75 0.8913

新西兰元/美元 0.8338 0.8340 -0.02 +1.61 0.8206

澳元/日圆 91.830 91.700 +0.14 -2.15 93.850

新西兰元/日圆 85.260 85.190 +0.08 -1.33 86.410

英镑/日圆 170.30 170.15 +0.09 -2.31 174.33

澳元/新西兰元 1.0761 1.0757 +0.04 -0.80 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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