美股业绩：美国国际集团转亏为盈并调高股息，全球将裁员约3%

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
AIG第四季实现净利19.8亿美元，合每股盈余(EPS)1.34美元，上年同期亏损39.6亿美元或每股亏损2.68美元。
该公司表示，第四季的2.65亿美元税前遣散费支出主要与AIG Property Casualty业务有关。
上年同期的业绩中计入了AIG出售飞机租赁业务的净亏损44亿美元，以及飓风Sandy所导致的税后巨灾损失13亿美元。
AIG营业利润为17亿美元，合每股1.15美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预期该公司EPS为0.96美元。目前尚不清楚公布的数据是否为可比数据。
AIG股价周四常规交易收报49.59美元。(完)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。