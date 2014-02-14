美股业绩：美国国际集团转亏为盈并调高股息，全球将裁员约3%

AIG第四季实现净利19.8亿美元，合每股盈余(EPS)1.34美元，上年同期亏损39.6亿美元或每股亏损2.68美元。

该公司表示，第四季的2.65亿美元税前遣散费支出主要与AIG Property Casualty业务有关。

上年同期的业绩中计入了AIG出售飞机租赁业务的净亏损44亿美元，以及飓风Sandy所导致的税后巨灾损失13亿美元。

AIG营业利润为17亿美元，合每股1.15美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预期该公司EPS为0.96美元。目前尚不清楚公布的数据是否为可比数据。