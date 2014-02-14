星股业绩：星展银行季度核心获利增长6%，华侨银行获利超预估

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透新加坡2月14日 - 东南亚最大银行星展银行(DBS) 公布季度核心获利上涨6%，表现不及预期，因该行为坏账计提的准备金数量增加。
新加坡第二大华侨银行 季度获利上升8%，超越分析师预估，因受强劲的贷款增长带动。
截至12月当季，星展银行不计入特殊项目的获利为8.02亿坡元(6.333亿美元)，参与路透调查的六名分析师平均预计为8.43亿坡元。
上年同期星展银行获利为7.60亿坡元。若计入出售持有的一菲律宾银行股权等一次性事件，星展银行净利为9.73亿坡元。
华侨银行公布截至12月当季净利为7.15亿坡元，六位分析师平均预估为6.76亿坡元。上年同期华侨银行赚得净利6.63亿坡元。
新加坡央行管控住房市场后，该国银行业面临抵押贷款成长放缓的问题。2010年以来，正是抵押贷款带动了该国银行业贷款的强劲增长。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)