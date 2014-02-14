星股业绩：星展银行季度核心获利增长6%，华侨银行获利超预估

路透新加坡2月14日 - 东南亚最大银行星展银行(DBS) 公布季度核心获利上涨6%，表现不及预期，因该行为坏账计提的准备金数量增加。

新加坡第二大华侨银行 季度获利上升8%，超越分析师预估，因受强劲的贷款增长带动。

截至12月当季，星展银行不计入特殊项目的获利为8.02亿坡元(6.333亿美元)，参与路透调查的六名分析师平均预计为8.43亿坡元。

上年同期星展银行获利为7.60亿坡元。若计入出售持有的一菲律宾银行股权等一次性事件，星展银行净利为9.73亿坡元。

华侨银行公布截至12月当季净利为7.15亿坡元，六位分析师平均预估为6.76亿坡元。上年同期华侨银行赚得净利6.63亿坡元。