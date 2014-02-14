美国与加拿大经济指标预测--2月14日-2月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 2月10日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月14日(五) 1330 美国进口价格 1月 -0.1% 持平 出口价格 持平 +0.4% 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 +0.1% +1.0% 1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.3% +0.3% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.4% 产能利用率 79.3% 79.2% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 80.6 81.2 现况指数 95.9 96.8 预期指数 71.6 71.2 1530 美国ECRI经济领先指标 2月7日当周 -- 133.2 2月17日当周 2月17日(一) 暂无重要数据 2月18日(二) 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 10.00 12.51 1400 外资净买入美国公债(亿美元) 12月 -- 卖出34 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流出166 2月19日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 2月14日当周 -- 397.2 再融资指数 -- 1690 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月15日当周 -- -0.3% 1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 97.5 99.9 建筑许可年率(万户) 99.5 99.1 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.1% +0.4% (较上年同期) -- +1.2% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -- +1.4% 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 12月 -- 持平 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月15日当周 -- +2.8% 2月20日(四) 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -- +1.5% 扣除食品和能源(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% 1330 美国实质所得 1月 +0.2% -0.5% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月15日当周 -- 33.9 四周均值(万人) -- 33.675 续请失业金人数(万人) 2月8日当周 -- 295.3 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 53.7 1500 美国领先指标 1月 +0.2% +0.1% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 10.0 9.4 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.3% 2月21日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) -- -0.4% (较上年同期) -- +1.3% 1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -- +0.6% 扣除汽车零售销售(较上年同期) -- +0.4% 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 470 487 1530 美国ECRI经济领先指标 1月18日当周 -- --(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 朱晓军；审校 张荻)