《独家新闻》法国标致雪铁龙与西班牙国际银行接近达成贷款合作协议

路透巴黎2月13日 - 消息人士周四表示，法国汽车制造商PSA标致雪铁龙 与西班牙国际银行 接近达成一项欧洲汽车贷款结盟协议，标致雪铁龙计划在公布与中国合作伙伴东风的资本重组协议时，同时公布这一结盟消息。

据三位知情消息人士，标致雪铁龙和西班牙国际银行最终将打造一个销售融资网络，取代法国政府的担保。因商谈还处私密阶段，这些消息人士拒绝署名。

消息人士称，根据协议，西班牙国际银行将在标致雪铁龙旗下融资部门Banque PSA Finance欧洲市场业务取得一半股权，并以现金收购该部门的贷款组合。

“计划下周三宣布一揽子协议，”其中一位消息人士表示。

据参与该计划的消息人士，标致雪铁龙与西班牙国际银行这份协议将在欧洲范围内打造一些合资公司。