《独家新闻》法国标致雪铁龙与西班牙国际银行接近达成贷款合作协议

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透巴黎2月13日 - 消息人士周四表示，法国汽车制造商PSA标致雪铁龙 与西班牙国际银行 接近达成一项欧洲汽车贷款结盟协议，标致雪铁龙计划在公布与中国合作伙伴东风的资本重组协议时，同时公布这一结盟消息。
据三位知情消息人士，标致雪铁龙和西班牙国际银行最终将打造一个销售融资网络，取代法国政府的担保。因商谈还处私密阶段，这些消息人士拒绝署名。
消息人士称，根据协议，西班牙国际银行将在标致雪铁龙旗下融资部门Banque PSA Finance欧洲市场业务取得一半股权，并以现金收购该部门的贷款组合。
“计划下周三宣布一揽子协议，”其中一位消息人士表示。
据参与该计划的消息人士，标致雪铁龙与西班牙国际银行这份协议将在欧洲范围内打造一些合资公司。
这将补充标致雪铁龙与银行业者的海外贷款合作，其中包括法国兴业银行和西班牙BBVA ，从而在法国政府担保2016年到期后，帮助该公司以具有竞争力的利率进行再融资。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。