《香港报摘》--经济日报2月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
* 头版头条：
--新鸿基地产 于元朗楼盘“尔峦”大幅减价，政府又低价批出屯门土地，预期这两个新界西部地区的二手楼价将回落5%。
* 其他：
--腾讯 与阿里巴巴IPO-ALIB.N于情人节再掀网上金融大战，腾讯推“定投宝”，阿里巴巴亦推“元宵理财”。
--新濠博亚 去年净利大增53%至6.37亿美元，公司首次宣布派发特别股息每股约0.115美元。
--澳门“赌王”何鸿燊的赌业旗舰--澳博 于澳门Cotai项目“上葡京”开始动工，造价300亿港元，预计2017年启用。
--港交所 研究对交易制度动“大手术”，包括考虑引入海外市场甚为普遍存在“断路器”（circuit breaker）机制，以便在个别股份以至整体市场出现重大波动时，暂停交易或限制股价范围。
--受惠投资收益强劲，宏利金融 ）去年普通股股东应占溢利29.99亿加元，按年多赚76.62%，不过亚洲区经济增长放缓导致区内核心盈利贡献减少。（完）
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台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍；审校 黄凯)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。