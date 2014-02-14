《香港报摘》--经济日报2月14日

* 头版头条：

--新鸿基地产 于元朗楼盘“尔峦”大幅减价，政府又低价批出屯门土地，预期这两个新界西部地区的二手楼价将回落5%。

* 其他：

--腾讯 与阿里巴巴IPO-ALIB.N于情人节再掀网上金融大战，腾讯推“定投宝”，阿里巴巴亦推“元宵理财”。

--新濠博亚 去年净利大增53%至6.37亿美元，公司首次宣布派发特别股息每股约0.115美元。

--澳门“赌王”何鸿燊的赌业旗舰--澳博 于澳门Cotai项目“上葡京”开始动工，造价300亿港元，预计2017年启用。

--港交所 研究对交易制度动“大手术”，包括考虑引入海外市场甚为普遍存在“断路器”（circuit breaker）机制，以便在个别股份以至整体市场出现重大波动时，暂停交易或限制股价范围。

--受惠投资收益强劲，宏利金融 ）去年普通股股东应占溢利29.99亿加元，按年多赚76.62%，不过亚洲区经济增长放缓导致区内核心盈利贡献减少。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞