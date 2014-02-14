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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 08:20 BJT

表格：外资2月8日止当周持续卖超日股，日本投资者仍卖超外国债券

路透东京2月14日 - 周五公布的资本流动数据显示，外资在2月8日止当周仍卖超日股。

外资当周在日本股市卖超764亿日圆，前一周卖超7,519亿日圆。

日本投资人最近一周卖超外国债券6,172亿日圆，前一周为卖超1.8158万亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

2月 2日-2月 8日 　-76.4 +345.9 -418.8

1月26日-2月 1日 -751.9 +155.8 +104.9

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

2月 2日-2月 8日 -244.3 -617.2 +28.9 　

1月26日-2月 1日 -107.1 -1,815.8 +49.3

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 龚芳; 审校 张若琪)
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