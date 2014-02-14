表格：外资2月8日止当周持续卖超日股，日本投资者仍卖超外国债券

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透东京2月14日 - 周五公布的资本流动数据显示，外资在2月8日止当周仍卖超日股。
外资当周在日本股市卖超764亿日圆，前一周卖超7,519亿日圆。
日本投资人最近一周卖超外国债券6,172亿日圆，前一周为卖超1.8158万亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
2月 2日-2月 8日 -76.4 +345.9 -418.8
1月26日-2月 1日 -751.9 +155.8 +104.9
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
2月 2日-2月 8日 -244.3 -617.2 +28.9
1月26日-2月 1日 -107.1 -1,815.8 +49.3
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 龚芳; 审校 张若琪)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。