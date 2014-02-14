《中国重要政经日程》--2月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
============================今日重要政经日程=======================
2/14(五)
--美国国务卿约翰·克里将于2月14日至15日访华,双方将就中美关系问题交换意见。
============================近期重要政经日程=======================
2/18(二)
*--国新办于下午3时请工业和信息化部副部长毛伟明，总工程师、新闻发言人张峰，运行监测协调局局长、新闻发言人肖春泉介绍2013年全年工业通信业发展情况并答记者问。
--巴基斯坦伊斯兰共和国总统马姆努恩·侯赛因于2月18日至21日对中国进行访问。
2/19(三)
--塞内加尔共和国总统马基·萨勒将于2月19日至22日对中国进行国事访问。
2/22(六)
--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
5/15(四)
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。