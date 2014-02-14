《汇市简讯》欧元/美元正在进行真正的突破

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
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* 周二趋势线/50日均线上出现流星(shooting star)型态--随后拉回
* 昨日收于这些水准上方，形成多头蜡烛图表--真正的突破
* 未来数日和数周料继续上涨--有望创出新高
* 跌势变得越来越浅，长期61.8%费波纳奇水准1.383可能被攻克
* 近期上涨目标在1.409
* 图表：link.reuters.com/feg86v。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)