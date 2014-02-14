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市场报道 | 2014年 2月 14日 星期五 08:22 BJT

《汇市简讯》欧元/美元正在进行真正的突破

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* 周二趋势线/50日均线上出现流星(shooting star)型态--随后拉回

* 昨日收于这些水准上方，形成多头蜡烛图表--真正的突破

* 未来数日和数周料继续上涨--有望创出新高

* 跌势变得越来越浅，长期61.8%费波纳奇水准1.383可能被攻克

* 近期上涨目标在1.409

* 图表：link.reuters.com/feg86v。(完)

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