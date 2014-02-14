《全球重要经济事件一览表》--2月14日-2月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月14日(五)
德国不来梅--欧洲央行管委会成员魏德曼将发表讲话，题为“欧洲的稳定货币”(1730)。
温哥华--加拿大财长费海提讲话。
2月17日(一)
布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)举办“十字路口的欧元区：增长、就业和竞争力政策”公共辩论，发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚、荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆和葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque。
瑞士埃马廷根--瑞士央行总裁乔丹发表演讲(1530)。
东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
2月18日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
葡萄牙卡斯凯什--欧洲央行执委普雷特将参加一专家小组研讨会(1020)。
悉尼--澳洲央行发布2月政策会议记录(0030)。
2月19日(三)
华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话。
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将发表题为“美国经济与货币政策”的讲话(1800)。
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)将就经济前景及其对货币政策的影响发表演讲(0000)。
美国梅肯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在默赛尔大学就经济前景讲话(1715)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录(1900)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会召开会议，计划无利率决议公布。
2月20日(四)
悉尼--内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)。发言嘉宾包括：土耳其副总理Ali Babacan、金融稳定委员会总干事Svein Andresen、美国财政部助理部长Marisa Lago以及南非央行副总裁Daniel Mminele。
英国谢菲尔德--英国央行金融稳定性主管Andy Haldane讲话(1800)。
日本和歌山--日本央行审议委员森本宜久对当地商界领袖讲话。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话。
布鲁塞尔--第12届年度欧洲金融服务大会。发言嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。
东京--日本央行将发布1月政策会议记录(2350)。
2月21日(五)
美国奥斯汀--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话(1800)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表题为“美国经济和货币政策”的演讲(1810)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张荻)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。