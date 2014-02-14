重发-《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月14日

(重发以补上标题的标点符号)

*工商时报：

--财政部公布1月税收金额为1,264亿台币，年增率5.1%。反应台股交易状况的证交税收达70亿台币，创半年新高；统计处副处长许瑞琳表示，证交税在去年只有7月超过70亿台币，今年有好的开始。

--金管会主委曾铭宗表示，公股、民股银行都一样要积极整并，尤其公股银放款市占逾50%，不整并，将影响金融市场；至于民营部分则要其自主并购，现在规模太小、资本额不够，如何去国际并购其他银行。

--两会第十次高层会谈即将于25日在台北登场，26日双方将签署海峡两岸气象合作与海峡两岸地震监测合作两项协议；至于海峡两岸避免重复课税协议（两岸租税协议）则确定不会在本次会谈签署。

--金管会严控联贷放款利率，加上银行公会也制定相关规范，今年起国银所洽谈筹组的联贷案，除少数大型企业，台资银行已有共识，利率最低就是1.5%，一方面有合理利润，另一方面，也要开始因应可能的升息风险。

*经济日报：

--内政部全面检讨实价登录制度，为防堵预售屋炒作，未来预售屋申报实价登录，拟改为〞签订买卖契约后30日内申报〞，价格全面摊在阳光下，预售市场不二价时代将来临；同时，实价课税需配套措施条文也将删除，为未来实价课税铺路。

--陆委会主委王郁琦与国台办主任张志军13日在上海〞王张二会〞中，双方正式触及总统马英九与大陆国家主席习近平见面的〞马习会〞话题，但双方各自重申立场，我方希望在APEC（亚太经合会）上见面，但陆方指两岸中国人会面不需借助国际场合。

--华南金控 今年将透过共销策略拚获利，董事长刘灯城表示，内部已拟定目标，今年整体获利较去年增加10%，且获利来源将强化证券、产险的贡献度，配合核心子公司银行，以三箭齐发策略提升获利。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。