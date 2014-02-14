《新兴市场重要经济事件预告》--2月14日-2月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月14日(五)
布拉格--捷克央行发布2月管理委员会会议记录(0800)。
莫斯科--俄罗斯央行议息会议(1000)。
首尔--韩国央行总裁金仲秀例行会见投资银行专家，探讨最近期的经济事件。
墨西哥城--墨西哥央行公布1月政策会议记录(1600)。
波哥大--哥伦比亚央行发布季度报告，可能披露今年经济增长与通胀详细预估。
2月17日(一)
新德里--印度财长齐丹巴南将提交2014/15财年中期预算(0630)
阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会(至2月19日)。
2月18日(二)
马尼拉--菲律宾2014年投资论坛。菲律宾总统阿基诺、财长普里斯马和央行总裁泰谭柯将发言。
巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini对国外媒体和分析师讲话。他并将提出2014年巴西经济展望(1400)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议(1400)。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议。
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议。
圣地亚哥--智利央行议息会议(2300)。
2月19日(三)
阿克拉--加纳央行宣布利率决定。
2月20日(四)
悉尼--20国集团(G20)会议在澳洲举行(至2月21日)。演讲者有土耳其副总理Ali Babacan、美国财政部助理部长Marisa Lago及南非央行副总裁Daniel Mminele等人。
2月21日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。