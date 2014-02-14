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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 08:27 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月14日-2月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家     规模        发行细节
 2/14          日本                 五年期公债
 2/17          日本                 12个月期贴现国库券
 2/17   1350   法国                 国库券(BTF)
 2/18          西班牙               六个月和12个月期国库券
 2/19          日本                 20年期公债
 2/19          德国     50亿欧元    10年期联邦债券
 2/20          日本                 三个月期贴现国库券
 2/20          西班牙               债券标售
 2/20          法国                 中期政府债券(BTAN)/指数关联债券
 2/20          英国                 2023年到期公债
 2/21          日本                 提高流动性债券标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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