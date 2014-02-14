《汇市简讯》美元/日圆看涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
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* 美元/日圆看涨，对冲基金停止抛售，日经指数上涨
* 美元/日圆在伦敦时段探低至101.70，随后上涨，在103之前面临阻力
* 102.50附近开始一路向上存在卖兴，停止位在103.00-10+
* 附近的大型选择权到期或将提振支撑。执行价在102.00,102.40-50，103.30
* 102.00前方出现买盘，一路向下均有，停止位在101.70下方。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。