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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 08:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆看涨

0014GMT

* 美元/日圆看涨，对冲基金停止抛售，日经指数上涨

* 美元/日圆在伦敦时段探低至101.70，随后上涨，在103之前面临阻力

* 102.50附近开始一路向上存在卖兴，停止位在103.00-10+

* 附近的大型选择权到期或将提振支撑。执行价在102.00,102.40-50，103.30

* 102.00前方出现买盘，一路向下均有，停止位在101.70下方。(完)

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