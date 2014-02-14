《香港报摘》--信报2月14日

* 头版头条：

--澳门六大赌企于Cotai的项目集中于2015-17年落成，届时澳门酒店供应将大幅增加接近一倍。

* 其他：

--在柬埔寨经营赌场的金界控股 为吸引更多中国客源，公司考虑购买或租赁飞机，以增加由中国及澳门往来金边的特许航班。

--上市不足两个月的日本网上支付服务供应商环亚智富 公布，截至去年12月底止半年以港元计算的净利按年下降54.8%，主要受累于日圆贬值。

--信贷评级机构标准普尔指出，美国减少买债计划或会令香港金融市场更为波动，预料今年香港楼价或会下跌10%，但对银行按揭贷款质素影响有限。

--国泰航空 与旗下港龙航空于1月合并载客量按年上升9.3%，运载率升至83.4%；载货量则按年下跌1.4%，运载率跌至60.5%。（完）

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