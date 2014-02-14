《香港报摘》--信报2月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
* 头版头条：
--澳门六大赌企于Cotai的项目集中于2015-17年落成，届时澳门酒店供应将大幅增加接近一倍。
* 其他：
--在柬埔寨经营赌场的金界控股 为吸引更多中国客源，公司考虑购买或租赁飞机，以增加由中国及澳门往来金边的特许航班。
--上市不足两个月的日本网上支付服务供应商环亚智富 公布，截至去年12月底止半年以港元计算的净利按年下降54.8%，主要受累于日圆贬值。
--信贷评级机构标准普尔指出，美国减少买债计划或会令香港金融市场更为波动，预料今年香港楼价或会下跌10%，但对银行按揭贷款质素影响有限。
--国泰航空 与旗下港龙航空于1月合并载客量按年上升9.3%，运载率升至83.4%；载货量则按年下跌1.4%，运载率跌至60.5%。（完）
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台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。