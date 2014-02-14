《中国报摘》--其他报纸重要消息2月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
**上海证券报**
--上海市副市长屠光绍在日前召开的2014年上海市财税工作会议上表示，继自行发债后，上海要争取自主发债走在全国前面，通过规范的发债公开筹措资金。
--下周起43家证券公司将就个股期权全真模拟的强行平仓等风险处置进行演练。分析人士称，经过前期一个多月的仿真交易测试，交易大体顺畅，部分细节仍待完善，风险处置测试有利于完善券商及交易所的风控环节，把控市场风险。
**第一财经日报**
--记者获悉，德意志银行大中华区首席经济学家马骏将出任中国人民银行研究局首席经济学家；与内部提拔干部不同，马骏将成为央行近年来为数不多的外聘人才之一。
--中国电信 今日启动4G商用，成为继中国移动后 第二家提供4G商用服务的运营商。
**21世纪经济报 道**
--记者获悉，山西联盛能源集团的债权银行基本同意贷款降息、展期，担保企业提供两年过桥资金的方案正有序推动；尚存较大不确定性的是，引入战略投资者的实力，及集合信托的到期兑付。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。