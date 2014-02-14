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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 08:33 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月14日

**上海证券报**

--上海市副市长屠光绍在日前召开的2014年上海市财税工作会议上表示，继自行发债后，上海要争取自主发债走在全国前面，通过规范的发债公开筹措资金。

--下周起43家证券公司将就个股期权全真模拟的强行平仓等风险处置进行演练。分析人士称，经过前期一个多月的仿真交易测试，交易大体顺畅，部分细节仍待完善，风险处置测试有利于完善券商及交易所的风控环节，把控市场风险。

**第一财经日报**

--记者获悉，德意志银行大中华区首席经济学家马骏将出任中国人民银行研究局首席经济学家；与内部提拔干部不同，马骏将成为央行近年来为数不多的外聘人才之一。

--中国电信 今日启动4G商用，成为继中国移动后 第二家提供4G商用服务的运营商。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，山西联盛能源集团的债权银行基本同意贷款降息、展期，担保企业提供两年过桥资金的方案正有序推动；尚存较大不确定性的是，引入战略投资者的实力，及集合信托的到期兑付。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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