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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 08:34 BJT

《汇市简讯》澳元/美元保持买气，空头受挫

0020GMT

* 澳元/美元正在测试0.9000，据传此处有卖单

* 澳元/美元收复了澳洲就业数据公布后的多数失地

* 0.9020上方有停止单，在此水准，就业数据公布后建立的空仓将面临损失

* 2014年迄今的外汇交易特点，显示区间交投将是主流

(完)

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