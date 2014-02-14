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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月14日

路透香港2月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。（1美元=7.7557港元 ）

美股道琼工业指数 周四收高63.65点，或0.4%，报16,027.59点。因投资人将令人失望的消费者支出数据归因于寒冷天气而不是基本面趋弱。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 164.190 -0.78 18962 12.734 0.59 中国铝业 9.190 0.11 46767 2.851 1.46 中国移动 47.460 -0.44 142875 73.617 0.78 中国人寿 42.010 0.50 58667 21.721 1.03 中石油 101.560 -0.68 20978 7.877 0.85 中石化 77.260 -0.17 13602 5.992 0.71 汇丰控股 53.280 0.72 1403262 82.645 1.59 中电信 46.880 -0.26 10523 3.636 0.44 中国联通 13.490 0.07 70695 10.462 0.41 兖州煤业 7.810 -2.62 53568 6.057 1.63 华能国际 36.140 0.81 13811 7.007 0.10 南方航空 18.240 0.33 44448 2.829 2.88 东方航空 18.560 2.03 12177 2.879 0.66 中芯国际 5.230 0.00 6034 0.811 -1.07（完）
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