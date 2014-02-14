《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透香港2月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。（1美元=7.7557港元 ）
美股道琼工业指数 周四收高63.65点，或0.4%，报16,027.59点。因投资人将令人失望的消费者支出数据归因于寒冷天气而不是基本面趋弱。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 164.190 -0.78 18962 12.734 0.59 中国铝业 9.190 0.11 46767 2.851 1.46 中国移动 47.460 -0.44 142875 73.617 0.78 中国人寿 42.010 0.50 58667 21.721 1.03 中石油 101.560 -0.68 20978 7.877 0.85 中石化 77.260 -0.17 13602 5.992 0.71 汇丰控股 53.280 0.72 1403262 82.645 1.59 中电信 46.880 -0.26 10523 3.636 0.44 中国联通 13.490 0.07 70695 10.462 0.41 兖州煤业 7.810 -2.62 53568 6.057 1.63 华能国际 36.140 0.81 13811 7.007 0.10 南方航空 18.240 0.33 44448 2.829 2.88 东方航空 18.560 2.03 12177 2.879 0.66 中芯国际 5.230 0.00 6034 0.811 -1.07（完）
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。