中国金融：德意志银行马骏将任中国人民银行研究局首席经济学家--报载

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透上海2月14日 - 第一财经日报周五报导，德意志银行大中华区首席经济学家马骏，将出任中国人民银行研究局首席经济学家。与内部提拔干部不同，马骏将成为中国央行近年来为数不多的外聘人才之一。
报导称中国央行对此事不予评论。央行研究局目前由央行副行长潘功胜主管，纪志宏任局长。
该局职责是围绕货币政策决策，对经济增长及运行进行分析与预测；研究金融法律、法规、制度，跟踪了解其执行情况；跟踪研究我国产业政策和工业、农业、财税、外贸等部门经济动态以及货币信贷、利率、汇率、金融市场等重大政策的执行情况，并提出建议。
马骏曾就职于世界银行和国际货币基金组织，任经济学家和高级经济学家，为包括中国在内的许多国家提供经济政策研究和咨询。1988年至1990年间，马骏为国务院发展研究中心研究人员。（完） (发稿 徐永 审校 黄凯)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)