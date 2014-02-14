中国金融：德意志银行马骏将任中国人民银行研究局首席经济学家--报载

该局职责是围绕货币政策决策，对经济增长及运行进行分析与预测；研究金融法律、法规、制度，跟踪了解其执行情况；跟踪研究我国产业政策和工业、农业、财税、外贸等部门经济动态以及货币信贷、利率、汇率、金融市场等重大政策的执行情况，并提出建议。

马骏曾就职于世界银行和国际货币基金组织，任经济学家和高级经济学家，为包括中国在内的许多国家提供经济政策研究和咨询。1988年至1990年间，马骏为国务院发展研究中心研究人员。（完） (发稿 徐永 审校 黄凯)