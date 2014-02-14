手机产业：今年智能手机营收成长将放缓，因低价产品打压售价--Gartner

采用苹果移动平台iOS系统的手机占到智能手机总销量的15.6%，较上年19.1%的市场份额下降。

三星和苹果去年第四季市占率均下滑，而中国手机厂商华为 的同期销量却出现上涨，华为借助海外扩张智能手机销量大增85%，明显可见第四季市场对高端智能手机的需求减弱。

据Gartner称，去年第四季度三星市场份额从上年同期的31.1%下降至29.5%。苹果的市场份额从上年同期的20.9%下降至17.8%。华为则从上年同期的4.2%增长至5.7%。

行业分析师认为，目前这种局面对三星的影响要大于苹果。因为苹果从不靠量取胜，而且预期以后也不会这么做。

“为确保利润，三星必须要考虑如何分配资源，如何进行再度调整，以及如何要在未来一到两年的时间里进行创新。”Jefferies分析师Lee Simpson说道。“手机制造商必须要改变战略与时俱进。”

据Gartner数据，2013年全球手机总销量为18亿台，几乎近四分之一的份额被三星占去，2012年为22%。诺基亚的市占率则从2012年的19%降到13.9%。(完)