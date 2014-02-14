手机产业：今年智能手机营收成长将放缓，因低价产品打压售价--Gartner

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
采用苹果移动平台iOS系统的手机占到智能手机总销量的15.6%，较上年19.1%的市场份额下降。
三星和苹果去年第四季市占率均下滑，而中国手机厂商华为 的同期销量却出现上涨，华为借助海外扩张智能手机销量大增85%，明显可见第四季市场对高端智能手机的需求减弱。
据Gartner称，去年第四季度三星市场份额从上年同期的31.1%下降至29.5%。苹果的市场份额从上年同期的20.9%下降至17.8%。华为则从上年同期的4.2%增长至5.7%。
行业分析师认为，目前这种局面对三星的影响要大于苹果。因为苹果从不靠量取胜，而且预期以后也不会这么做。
“为确保利润，三星必须要考虑如何分配资源，如何进行再度调整，以及如何要在未来一到两年的时间里进行创新。”Jefferies分析师Lee Simpson说道。“手机制造商必须要改变战略与时俱进。”
据Gartner数据，2013年全球手机总销量为18亿台，几乎近四分之一的份额被三星占去，2012年为22%。诺基亚的市占率则从2012年的19%降到13.9%。(完)
(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 张涛/石冠兰)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)