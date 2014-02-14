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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 08:49 BJT

全球金市：金价守在1,300美元附近，有望创四个月最大单周涨幅

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量增加7.50吨至806.35吨，增幅为去年12月底以来最大。

全球最大金矿商Barrick Gold Corp 公布第四季巨额亏损，因其大幅减记，削减其金矿储量预估26%，并称今年每盎司黄金的开采成本可能升高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 李爽/戴素萍/张荻)
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