《台湾重要政经日程》--2月14日

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
===================今日重要政经消息=============================
2/14(五)
--11:00 经济部石油基金研发成果。
--12:00 统一企业 新春记者说明会。
--14:30 华硕 法说会
--17:00 陆委会主委返台记者会。
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2/18(二)
--14:00 住商不动产记者会。
--16:00 主计总处公布2013年第四季GDP统计值，第四季概估值为年增率2.92%。
*2/19(三)
--12:00 债券研究联谊会举办2014债市展望座谈。
2/20(四)
--16:00 经济部公布1月外销订单，12月年增7.4%。
--16:10 央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额预定300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/24(一)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，12月为较上年同期升5.07%。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
--16:10 央行公布1月M2年增率，12月为年增5.75%。
2/26(三)
--08:30 1月经季节调整失业率，上月为4.12%。
--10:30 仲量联行不动产高峰论坛。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/3(一)
--12:00 群益投信记者会。
3/5(三)
--08:30 2月消费者物价指数年率，1月为年增0.76%。
--16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,169.35亿美元。
3/7(五)
--16:00 财政部公布2月出口金额，1月较上年同期跌5.3%。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2(五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)