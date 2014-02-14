国际油市：NYMEX原油下滑，因美国经济数据疲弱

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
国际能源署(IEA)周四表示，市场的石油需求强于预期已使石油库存降至2008年以来最低水平，令市场供应趋紧而且与供大于求的预期相背。IEA称，2013年第四季发达国家石油库存每日下降150万桶，创下1999年以来最大单季跌幅。
美国能源资料协会(EIA)周四公布的报告显示，截至2月7日止当周美国天然气库存水准较前周减少2,370亿立方英尺，较上年同期减少逾50%。
利比亚国家石油公司周四表示，利比亚石油产量周四降至每日46万桶，此前抗议者关闭了来自El Wafa和El Sharara油田的输送管。
BP宣布安哥拉Plutonio原油出口遭遇不可抗力因素。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/戴素萍 审校 张荻)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)