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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 09:02 BJT

国际油市：NYMEX原油下滑，因美国经济数据疲弱

国际能源署(IEA)周四表示，市场的石油需求强于预期已使石油库存降至2008年以来最低水平，令市场供应趋紧而且与供大于求的预期相背。IEA称，2013年第四季发达国家石油库存每日下降150万桶，创下1999年以来最大单季跌幅。

美国能源资料协会(EIA)周四公布的报告显示，截至2月7日止当周美国天然气库存水准较前周减少2,370亿立方英尺，较上年同期减少逾50%。

利比亚国家石油公司周四表示，利比亚石油产量周四降至每日46万桶，此前抗议者关闭了来自El Wafa和El Sharara油田的输送管。

BP宣布安哥拉Plutonio原油出口遭遇不可抗力因素。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/戴素萍 审校 张荻)
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