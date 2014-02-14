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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 08:47 BJT

《香港重要政经日程》--2月14日-2月26日

==================今日重要政经消息==================

2月14日（周五）

-- 金管局公布1月份外汇基金境外资产。

-- 金沙中国 公布全年业绩。

*--16:15 香港银行公会例会。

================== 近期重要政经消息=================

2月17日（周一）

-- 中芯国际 公布第四季业绩。

*--14:00 越秀集团完成收购创兴银行 记者会。

2月18日（周二）

-- 公布11-1月失业率。

-- 东亚银行 公布全年业绩。

-- 朗廷 公布全年业绩。

-- 中信国际电讯 公布全年业绩。

-- 澳门励骏 公布全年业绩。

*--10:00 领汇房产基金 基金持有特别大会。

*--10:00 雅士利国际 股东特别大会。

2月19日（周三）

-- 中信大锰 公布全年业绩。

-- 美高梅中国 公布全年业绩。

2月20日（周四）

-- 时代地产 公布全年业绩。

*-- 中信泰富 公布全年业绩。

*-- 大昌行集团 公布全年业绩。

*-- 卡宾 公布全年业绩。

*-- 百盛集团 公布全年业绩。

*-- 佳兆业集团 公布全年业绩。

*-- 光汇石油 公布全年业绩。

--09:00 联太工业 周年股东大会。

2月21日（周五）

-- 思捷环球 公布中期业绩。

-- 友邦保险 公布全年业绩。

--09:00 洛阳玻璃 在中国举行股东特别大会。

--09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。

--10:00 中国通信服务 在中国举行股东特别大会。

--10:00 中国光大控股 股东特别大会。

-- 公布1月消费物价指数（CPI）。

2月24日（周一）

-- 汇丰控股 公布全年业绩。

-- 恒生银行 公布全年业绩。

-- 长江生命科技 公布全年业绩。

-- 冠军产业信托 公布全年业绩。

-- 和电香港 公布全年业绩。

2月25日（周二）

-- 长江基建集团 公布全年业绩。

-- 电能实业 公布全年业绩。

-- 公布1月出入口数字。

2月26日（周三）

-- 公布财政预算案以及第四季GDP。

-- 港交所 公布全年业绩。

-- 鹰君 公布全年业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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