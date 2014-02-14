《香港重要政经日程》--2月14日-2月26日

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
==================今日重要政经消息==================
2月14日（周五）
-- 金管局公布1月份外汇基金境外资产。
-- 金沙中国 公布全年业绩。
*--16:15 香港银行公会例会。
================== 近期重要政经消息=================
2月17日（周一）
-- 中芯国际 公布第四季业绩。
*--14:00 越秀集团完成收购创兴银行 记者会。
2月18日（周二）
-- 公布11-1月失业率。
-- 东亚银行 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
-- 中信国际电讯 公布全年业绩。
-- 澳门励骏 公布全年业绩。
*--10:00 领汇房产基金 基金持有特别大会。
*--10:00 雅士利国际 股东特别大会。
2月19日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩。
-- 美高梅中国 公布全年业绩。
2月20日（周四）
-- 时代地产 公布全年业绩。
*-- 中信泰富 公布全年业绩。
*-- 大昌行集团 公布全年业绩。
*-- 卡宾 公布全年业绩。
*-- 百盛集团 公布全年业绩。
*-- 佳兆业集团 公布全年业绩。
*-- 光汇石油 公布全年业绩。
--09:00 联太工业 周年股东大会。
2月21日（周五）
-- 思捷环球 公布中期业绩。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
--09:00 洛阳玻璃 在中国举行股东特别大会。
--09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国通信服务 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国光大控股 股东特别大会。
-- 公布1月消费物价指数（CPI）。
2月24日（周一）
-- 汇丰控股 公布全年业绩。
-- 恒生银行 公布全年业绩。
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
-- 冠军产业信托 公布全年业绩。
-- 和电香港 公布全年业绩。
2月25日（周二）
-- 长江基建集团 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 公布1月出入口数字。
2月26日（周三）
-- 公布财政预算案以及第四季GDP。
-- 港交所 公布全年业绩。
-- 鹰君 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)