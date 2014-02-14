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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 09:54 BJT

《焦点》欧洲出现日本式通缩的风险上升，情势不容忽视

摩根大通的报告则指出，2014年欧元区的经济环境和20年前的日本大不相同。

但可引以为鉴的教训是：经济可能在决策者及民间部门未察觉到的情况下落入通缩；控制良好的通胀预期或温和的经济成长不尽然能阻止通缩；央行应该宁求稳当，寻求较宽松而非看似适切的政策。

“我们尤其担心欧洲央行不愿设定与整体宏观情势一致的政策立场，”其在周四的研究报告中表示。

欧洲央行上周维持利率在纪录低位0.25%不变，且未推出提供银行低廉贷款等其他政策举措。(完) (编译/审校 张涛/张若琪/李爽/戴素萍/龚芳)
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