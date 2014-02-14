《焦点》欧洲出现日本式通缩的风险上升，情势不容忽视

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
摩根大通的报告则指出，2014年欧元区的经济环境和20年前的日本大不相同。
但可引以为鉴的教训是：经济可能在决策者及民间部门未察觉到的情况下落入通缩；控制良好的通胀预期或温和的经济成长不尽然能阻止通缩；央行应该宁求稳当，寻求较宽松而非看似适切的政策。
“我们尤其担心欧洲央行不愿设定与整体宏观情势一致的政策立场，”其在周四的研究报告中表示。
欧洲央行上周维持利率在纪录低位0.25%不变，且未推出提供银行低廉贷款等其他政策举措。(完) (编译/审校 张涛/张若琪/李爽/戴素萍/龚芳)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)