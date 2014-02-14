新闻稿：中国1月CPI同比上涨2.5%--国家统计局

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透北京2月14日 - (以下是中国国家统计局2月14日发布的“2014年1月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文)
2014年1月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.6%，农村上涨2.2%；食品价格上涨3.7%，非食品价格上涨1.9%；消费品价格上涨2.0%，服务价格上涨3.7%。 1月份，全国居民消费价格总水平环比上涨1.0%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨0.9%；食品价格上涨2.4%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨0.8%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况 1月份，食品价格同比上涨3.7%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.23个百分点。其中，鲜果价格上涨23.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.44个百分点；液体乳及乳制品价格上涨11.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.17个百分点；水产品价格上涨6.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点；粮食价格上涨3.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点；鲜菜价格上涨2.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点；肉禽及其制品价格上涨0.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.02个百分点（猪肉价格下降4.3%，影响居民消费价格总水平下降约0.15个百分点）；蛋价格下降3.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.03个百分点。
烟酒及用品价格同比下降0.7%。其中，酒类价格下降2.0%，烟草价格上涨0.2%。 衣着价格同比上涨1.9%。其中，衣着加工服务费价格上涨5.3%，服装价格上涨2.0%，鞋类价格上涨1.5%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.5%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.2%，耐用消费品价格上涨0.4%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.1%。其中，中药材及中成药价格上涨4.5%，医疗保健服务价格上涨1.1%，西药价格上涨0.6%，医疗器具及用品价格上涨0.3%。 交通和通信价格同比上涨0.2%。其中，车辆使用及维修价格上涨3.8%，车用燃料及零配件价格上涨0.6%，通信工具价格下降5.9%，交通工具价格下降1.1%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨3.3%。其中，旅游价格上涨14.9%，教育服务价格上涨2.6%，文娱费价格上涨2.1%，文娱用耐用消费品及服务价格下降3.3%。 居住价格同比上涨2.8%。其中，住房租金价格上涨4.6%，建房及装修材料价格上涨1.7%，水、电、燃料价格上涨1.2%。 据测算，在1月份2.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.5个百分点，新涨价因素约为1.0个百分点。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 1月份，食品价格环比上涨2.4%。其中，鲜菜价格上涨12.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.37个百分点；鲜果价格上涨11.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.23个百分点；水产品、液体乳及乳制品、牛肉、羊肉和粮食价格分别上涨4.3%、1.7%、1.7%、1.3%和0.2%，五项合计影响居民消费价格总水平上涨约0.17个百分点。 1月份，非食品价格环比上涨0.3%。其中，娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、交通和通信、医疗保健和个人用品、居住价格分别上涨1.0%、0.4%、0.4%、0.3%和0.2%，衣着、烟酒及用品价格分别下降0.5%和0.3%。（完）
欲了解详情，请点击统计局网站here (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)