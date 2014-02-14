港报财经评论：炒股不炒市，华南城发力--经济日报2月14日

炒股不炒市，华南城发力/ 林瑞芬

港股昨稍为调整，报跌0.54%至22,165；国指报跌1.24%至9,872；大市成交额625亿港元。大市又处好淡争持，支持21,200左右；向上，22,600至23,000，推断又是炒股不炒市良机。昨日内房股有所回，中国海外 及世茂房地产 分别跌2.7%及1.4%，由周二、周三升，但到周四断，升势不过3日，中期积弱股的反弹势就是如此，参与买卖只宜小注，也不宜贪心。抖足气的环保股发力，如看好的中滔环保 果然顺势闯高，昨高见5.33港元，收报5.2港元，升7%。其他环保股亦有睇头，光大国际 、东江环保 及北控水务 涨1.9%至4.8%不等。

阿里巴巴及腾讯 的持股，昨午后回勇，华南城 及中信21世纪 分别抽升7.6%及24%，“两马”系认真不讲得笑，股价之前虽有跌，但回勇势亦显强，显示今年还是移动网络的炒卖世界。华南城与中信21世纪相比，前者始终有较多资产数多计算，后者还是卖紧憧憬概念，捕捉还是华南城较稳健。不知读者坐东铁往罗湖列车时可曾留意其广告牌，其实早就发现其品牌，只是在未有加入腾讯，股价未有飞升前，投资者也不可能放在心。华南城是由几位实业家所创办，有一定的知名度，在发展商贸物流中心的经验丰厚，其营运经验以及大量中、小企业客户的网络，是无价宝。未来将结合腾讯，利用其强大的在线平台资源，发展O2O业，建立全国性批发贸易网络，希望带来突破。

华南城本周公布向私人投资者黄文杰收购西安华南城的35%股权，代价为2.6亿人民币。收购后，西安华南城将成为华南城的间接全资附属。西安华南城现时在中国陕西省西安市西安国际港务区内发展及营运大型综合物流及商品交易中心，相信收购的目的是为增强管理及营运效率。兴业侨丰证券发表报告指出，现时估计西安华南城为2015年3月底止及2016年3月底止年度贡献盈利2.9亿港元及3.93亿港元，一旦收购于今年3月完成，变为全资附属入帐，盈利之贡献将分别为4.46亿港元及6.06亿港元。由此，对2015年财年及2016年财年的盈利增值4.2%及4.5%，2014年财年的每股资产估值亦提升2.6%至7.01港元。(B03)

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母企或注资，中外运看俏/ 余少文

中国内地股市回气，国企指数按预期调整，料中资股短期个别发展，由于央企中外运长航集团今年会加快重组步伐，料将物流业务注入中国外运 ，可关注中外运。A股结束4连升走势，国企指数亦回落，昨日下跌124点或1.2%，收报9,872点，成交额降至98亿港元，只有1/4主板H股可以逆市上升；而红筹指数则跌25点或0.6%，收报4,276点，成交额54亿港元，靠北京控股 、中信泰富 等老牌红筹撑住。昨日指出，随着4,500亿人民币逆回购今周到期，料影响大市反弹力度。中国内地银行同业拆息短期若然没有抽高，可反映中国内地流动性充裕，大市有望继续反弹，否则国指便要继续调整，然后等3月召开的全国人大和政协会议。

至于股份方面，可留意中外运，因为中国内地媒体报道，中外运母公司中外运长航集团去年人事变动后，今年可以加快拖了5年的重组行动，业务整合为航运、重工和物流，当中的两只A股航运股继续发出盈警，其中一只可能成为首家退市央企，故未必会注入香港上市的中外运航运 ，但物流业务颇大机会注入中外运，作为集团的物流平台。中外运在1月的通告中亦表示，仍然继续与母公司讨论注资或业务重组方案，以减少同业竞争，但未有进一步消息。但中国内地媒体昨日指，中外运长航会将旗下从事物流业务的存续公司、未上市公司、专业子公司、海外公司及合资合营企业，注入上市公司或由上市公司托管，料包括中外运广西、河南等公司的仓储物流资产；只是这些公司的盈利能力跟中外运现有资产有一定差距，未必能即时大幅推高中外运业绩，但有利于物流业务统一管理和市场网络的完整性，以及消除同业竞争。

虽然中国物流业景气指数去年反覆回落，今年1月更降至51.5%，而物流业新定单指数亦降至51.8%，齐齐见11个月低位。但总理李克强1月底视察快递公司时表示，快递业是中国经济黑马，反映中国对中国内地物流业发展的重视。而中外运即使不获母公司注资，根据彭博预测数字，亦料其业务去年踏入收成期，因为中外运2010年至2012年，连续三年每股盈利维持0.15人民币左右，去年每股盈利可升至0.187人民币，增幅达25%，而今明两年也可维持平均20%的增长，若然再获母公司注资，是可以扩大今年增长幅度。(B04)