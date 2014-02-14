美国个股：微软Windows 8作业系统第一年销量不及前代，装机率偏低

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透西雅图2月13日 - 微软 营销主管Tami Reller指出，Windows 8作业系统自从15个月前推出以来已经出售超过2亿个授权，落后于Windows 7作业系统第一年销售2.4亿个授权的成绩。
Reller周四在一场高盛举办的科技会议上宣布最新的Windows 8销售数字，而这也是微软逾六个月来首度公布该数据。
Windows 8及后续版本8.1销售缓慢，反映这两年个人电脑销售放缓，而智能手机及平板电脑则呈爆炸性增长。预估明年全球平板电脑销售就将超过个人电脑。
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Windows 8原本设计是个人电脑及平板电脑皆可运行，但却让许多传统用户敬谢不敏，在此同时微软Surface平板电脑则难以让苹果 的iPad用户大举移情别恋。
更令人忧心的是，实际使用Windows 8系统的人持续处于低档。虽然许多企业都已经购买Windows 8授权，但是办公室中电脑安装Windows 8系统者仍属少数。
根据科技业统计数据公司NetMarketShare，目前个人电脑上运行Windows 8或8.1的比例为11%，运行Windows 7的比例为48%，有29%电脑还在使用已经超过10年之久的Windows XP。
Windows 7是微软至今最为成功的作业系统，卖出超过4.5亿份授权。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)