新闻稿：中国1月PPI同比下降1.6%--国家统计局

2014年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.6%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比下降0.1%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.56个百分点。其中，采掘工业价格下降4.0%，原材料工业价格下降2.5%，加工工业价格下降1.7%。生活资料价格同比下降0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.08个百分点。其中，食品价格下降0.1%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格下降0.5%，耐用消费品价格下降1.2%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降6.0%，黑色金属材料类价格下降2.9%，燃料动力类价格下降2.0%，化工原料类价格下降1.7%；建筑材料及非金属类价格上涨0.5%。 据测算，在1月份-1.6%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.5个百分点，新涨价因素约为-0.1个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，采掘工业价格上涨0.4%，原材料工业价格持平，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格下降0.1%。其中，食品、衣着和耐用消费品价格均下降0.1%，一般日用品价格持平。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比上涨0.3%，有色金属材料及电线类、建筑材料及非金属类价格均上涨0.1%；农副产品类价格下降0.6%，黑色金属材料类价格下降0.3%。（完）