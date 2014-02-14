日本已公布经济指标--2014/2/14

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.9% r 2月16日 +0.7% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y 1月 +0.7% +0.7% 2月27日 -- ) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y 12月 +1.3% +1.2% 2月27日 -- ) 工业生产(m/m) 12月 +1.1% -0.1% r 2月17日 -- 失业率 12月 3.7% @ 4.0% @ 2月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 12月 逆差13,021 逆差12,929 2月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 +0.7% +0.2% 2月27日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)