港报社评：内地出口难求量，致胜须求质--经济日报2月14日

上月出口在欧美经济触底回升下，内地对发达国出口普遍好转；且自去年第四季开始，内地对欧美出口持续改善，和欧美经济渐暖势头相符。 况且，今年内地春节长假集中在二月上旬，令不少出口定单需赶在一月出货，出口颇受此季节性因素刺激，数据或因而出现较大波动。 惟美国退市对新兴国经济金融的冲击料续有来，恐令内地出口添压。 其一，人民币坚挺损竞争力。美国退市势令其他新兴国货币受压趋贬，令人币兑新兴国货币变相大升，恐不利内地出口产品竞争力。 其二，新兴国需求恐转差。内地出口买家新兴市场占内地出口比重正渐增。若美国退市令资金急撤离新兴国，损其经济，令新兴国需求下降，内地出口亦难免受负面影响。 而发达国弱复苏、新兴国乏力的格局，相信未来两三年亦难改变，此可预视内地出口恐难重返双位数高增长，藉出口海量低端产品以推动经济，必须由求量转为求质。 此须中央大力推动经济结构转型，令出口企业由依赖廉价的劳动力、土地与资源，生产廉价产品，变为依靠技术与创意，提高产品附加值，才能令内地整体出口量趋缓中，反享更丰厚利润。 故要观察内地出口，除看整体增速有多快，还必须观察依赖廉价出口的格局有否改变、高增值产品的出口比例有否提高，才能准确而全面地掌握内地出口和经济实况。(A11)