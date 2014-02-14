港报社评：内地出口难求量，致胜须求质--经济日报2月14日

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
内地上月出口急增惹质疑，惟数据水份应不高。欧美经济虽触底、新兴国却疲乏，今后几年内地出口虽坏不到哪里，亦好不到哪里，关键是能否由求量转为求质，提高出口附加值。
上月出口在欧美经济触底回升下，内地对发达国出口普遍好转；且自去年第四季开始，内地对欧美出口持续改善，和欧美经济渐暖势头相符。 况且，今年内地春节长假集中在二月上旬，令不少出口定单需赶在一月出货，出口颇受此季节性因素刺激，数据或因而出现较大波动。 惟美国退市对新兴国经济金融的冲击料续有来，恐令内地出口添压。 其一，人民币坚挺损竞争力。美国退市势令其他新兴国货币受压趋贬，令人币兑新兴国货币变相大升，恐不利内地出口产品竞争力。 其二，新兴国需求恐转差。内地出口买家新兴市场占内地出口比重正渐增。若美国退市令资金急撤离新兴国，损其经济，令新兴国需求下降，内地出口亦难免受负面影响。 而发达国弱复苏、新兴国乏力的格局，相信未来两三年亦难改变，此可预视内地出口恐难重返双位数高增长，藉出口海量低端产品以推动经济，必须由求量转为求质。 此须中央大力推动经济结构转型，令出口企业由依赖廉价的劳动力、土地与资源，生产廉价产品，变为依靠技术与创意，提高产品附加值，才能令内地整体出口量趋缓中，反享更丰厚利润。 故要观察内地出口，除看整体增速有多快，还必须观察依赖廉价出口的格局有否改变、高增值产品的出口比例有否提高，才能准确而全面地掌握内地出口和经济实况。(A11)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)