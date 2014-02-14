港报社评：“小居屋”助上车压租金--星岛日报2月14日

立法会昨日辩论《施政报告》的房屋政策，议员不止关注置业难，还提到租金高，有议员更建议重新引入租务管制。租管副作用多，更有效的方法，是增加居屋单位供应，解决市民置业需求，从而减低租楼需要，间接为租务市场降温。

要协助青年初次置业，金钱资助只会刺激楼价，远不如增加住屋供应。政府的长远房屋政策，是在未来10年增加20万个公屋和8万个居屋单位，在协助青年置业方面，还可以加大力度。

增加居屋供应，可以透过两个途径，其一是增加土地建屋，其二是因应香港家庭平均人数持续下降的趋势，新建居屋时增加小型单位比例。

现时建筑成本上升，缩窄了私楼价格下调的空间，不过，居屋采用预制组件，科技的进步有助建筑成本下降，日后新建成的居屋，小型单位售价百多万元，可能已经可以有微利，月入万多2万元的青年，已经供得起楼。

对政府来说，公屋是需要纳税人长期补贴，要是多些青年有能力及成功自置物业，有助减轻对公屋的需求，缩短公屋轮候人龙，以及减轻当局恒常开支压力。

对有意置业的青年来说，政府重新为他们搭成“房屋阶梯”，成功踏出自置物业的第一步，日后有需要改善居住条件时，能够“楼换楼”，沿“房屋阶梯”拾级而上。

对私楼市场来说，只能够买得起百万元单位的人，根本买不起私楼，不构成与私楼直接竞争。万一日后楼价回落至百多万元都有交易，以现时居屋和公屋规格愈来愈接近，政府可以把居屋转做公屋，避免产生“八万五”年代“顶烂市”的局面。(A06)