港报社评：不正常解雇，商台须解释--明报2月14日

商业电台解雇时事节目主持人李慧玲，迄今所知是一桩不正常解雇；商台不同于一般私人机构，它占用大气电波，涉及公衆利益，商台有责任、也有必要解释缘由，让公衆判断解雇是否合理。另外，李慧玲声言是梁振英政府对新闻自由及言论自由的打压，而商台在“续牌魔咒”压力下“跪低”（屈服）。新闻自由和言论自由是香港成功的要素之一，若为了政治需要而收窄，将愚不可及，期望当权者三思。

李慧玲被解雇，商业原因不可能，得罪高层无定论，解雇原因只剩下李慧玲指摘的梁振英政府政治打压。

李慧玲对特首梁振英打压的指控，梁振英回应表示，从来没有向任何人提及任何关于李慧玲在商台的职位或职务的任何事宜，并重申他本人及特区政府十分重视香港的新闻自由。指控和回应之后，基于李慧玲未提出证据，对于公衆而言，变相成为究竟应该相信谁的问题。

无国界记者最新公布的2014年全球新闻自由指数，在180个国家及地区之中，香港排名续跌，排在第61位，与2002年比较，下跌了43位。可见近年香港传媒生态恶化，新闻自由和言论自由遭到冲击，并非香港不少人感受到，也在国际新闻组织排名中反映出来。

当权者若基于政治需要，收窄新闻自由与言论自由空间，对香港的损害将极其深远。新闻自由、言论自由乃衆多自由之母，若不保，最终市民的基本权利也会受到损害，因而，市民对接连发生的传媒事件，不宜以单独个别事件视之，市民应该密切关注事态发展，适时发声和行动，制止一些损害香港利益的愚蠢行径继续下去。(A02)