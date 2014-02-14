港报社评：依法普选诚意在，另搞一套行不通--文汇报2月14日

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
中联办主任张晓明昨日在中联办新春酒会致辞，表示坚决反对在基本法和人大决定之外另搞一套，表明了中央依法普选的坚定立场。
香港社会对政改的分歧，归根结底是要不要依法讨论普选的问题。反对派企图以“公民提名”和“政党提名”架空和代替提名委员会的提名权，违反基本法和人大决定。张晓明指出：“我们坚决反对在基本法和全国人大常委会有关决定之外另搞一套，因为这类主张和做法从根本上说是漠视『一国』原则，漠视中央的宪制地位和权力，漠视广大港人珍视的法治精神，实际上是与实现普选的目标、与港人的普遍愿望背道而驰。”如果反对派硬要离开香港普选的法律规范另搞一套“公民提名”、“政党提名”之类的方案，甚至以“提前占中”要胁特区政府和中央，就必须承担葬送和扼杀香港普选的全部责任。
张晓明也再次表达了中央支持香港发展民主、落实普选的诚意。他表示期待并相信，香港全体合资格选民“人人有份选特首”的共同期盼将变成现实，显示了中央对港人“人人有份”参与特首普选的愿望和权力的充分尊重。
张晓明欢迎各种形式的理性沟通，希望大家讲法理、讲道理，只要在基本法及人大常委会的基础上，任何方案都乐意商讨。这显示了对在基本法和人大决定基础上提出各种方案的包容气度。社会各界应该发挥聪明才智，在基本法和人大决定的框架内，设计出一个既符合法例要求，又切合香港实际情况，具有香港特色的普选制度，使香港全体合资格选民“人人有份选特首”的共同期盼变成现实。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)