台湾债市：主要公债殖利率早盘续跌，美疲弱数据助益多方攻势

路透台北2月14日 - 台湾主要公债殖利率周五早盘持续走低。上日美国经济数据表现疲弱，给予近日来偏多市况进一步支撑，重现由资金行情带动的股债双多格局。但交易员认为台债追价力道尚待观察，暂难预估殖利率下滑速度。

交易员指出，今日早盘五年及10年主要公债都见该券交易来的殖利率低位，由10年新券103/6 在发行前交易带动的新一轮偏多行情持续发酵，不过市场对是否要进一步追低感到犹豫，预料下周交投区间或将扩大，殖利率底部位置或1个基点、1个基点测试。

〞下礼拜看起来还是偏多，不过10年券标债前会遭遇真正的考验。〞一位证券商交易主管表示。

另位本地银行交易员认为，由于美债仍然没有方向，台债虽然近日走多，但相信只是盘整区间扩大，等待国际市场厘清方向，交易商追价的意愿尚待考验，短线五年103/4 下方先看1.05%的整数位置；10年券103/6殖利率下滑空间较大，但1.55%的整数关卡亦将为波段压力区。

美国公债价格周四在连跌两日后反弹，因美国经济数据逊于预估，令市场重燃美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能暂停缩减购买资产的预期。指标10年期公债 价格升8/32，收益率报2.73%，在美国标售30年期公债后触及2.72%的日低。

交易员观察市场最新动态：

* 103/4、103/6及10年冷券102/10 早盘均创该券交易来低位

* 美10年债上日殖利率下滑，给予台债市场短线助力

* 五年券103/4交投料慢慢清淡，主力交投转往10年新券103/6

* 103/6在10年券 200日均线1.54%位置先看是否突破，240日年线位置在1.50%附近

* 五年及10年利差是否进一步缩窄，市场看法分歧

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.07-1.08%

* 10年公债103/6发行前交易：1.58-1.60%

本地时间10:28时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率走低1.1基点至1.0710%

* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走低1.95基点至1.5800%

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