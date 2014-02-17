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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 09:29 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
 中国国泰君安证券35亿元人民币三个月短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和交通银行等主承
 江西高速公路投资集团5亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承
 方正证券 18亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行和交通银行等主承
 武汉国资经营5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
 梅花集团 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和招商银行主承  
 东营方圆有色金属6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承  
 北京控股集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和北京银行主承
 海亮集团公司10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
 内蒙古北方重工业集团0.3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
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  二、新债上市：
  
 港中旅集团50亿元九个月期超短融011440001，票面利率5.70%
 中国交建  30亿元六个月期超短融011456001，票面利率5.50%
 郑州煤炭工业集团公司30亿元一年期短融041464005，票面利率6.50%
 中信证券  50亿元三个月期短融071403002，票面利率5.56%
 广发证券 15亿元三个月期短融071404002，票面利率5.60%
 中电投贵州金元集团5亿元一年期短融041461003，票面利率6.00%
 富通集团5亿元一年期短融041462002，票面利率6.90%
 宏图高科 3亿元一年期短融041453015，票面利率6.90%
 天津航空5亿元一年期短融041469002，票面利率6.40%
 浙江省手工业合作社联合社3亿元一年期短融041461004，票面利率6.60%
 兴源轮胎集团6亿元一年期短融041453014，票面利率7.69%
 太龙药业 1亿元一年期短融041453009，票面利率8.00%
 长虹电子集团10亿元五年期中票101468001，票面利率7.18%
 中国建筑第三工程局2亿元三年期中票101451004，票面利率6.20%
 重庆机电控股集团3亿元三年期中票101451005，票面利率7.00%
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  三、缴款：
    
 财政部280亿元五年期固息续发国债140001，发行价102.09元
 进出口行50亿元两年期固息债140305，票面利率5.2673%
 中国铝业公司30亿元九个月期超短期融资券
 陕西煤业化工集团30亿元九个月期超短融    
 招商证券 18亿元三个月期短期融资券1490028，票面利率5.38%
 南方水泥15亿元一年期短融
 山东玉皇化工5亿元一年期短融
 西王集团5亿元一年期短融    
 内蒙古蒙西水泥4亿元一年期短融
 浙江大东南集团4亿元一年期短融
 福建电子集团4.5亿元五年期中期票据
 宁波港 1亿元三年期中票
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  四、还本付息：  
    
 国电电力 20亿元九个月期超短融011319004到期兑付，票面利率3.80%
 中国中冶  30亿元九个月期超短融011324002到期兑付，票面利率3.85%  
 天士力控股集团8亿元三年期中票1182023到期兑付，票面利率5.30%        
 信达证券10亿元三个月期短融1390108到期兑付，票面利率6.0%
 苏州工业园国资公司20亿元三年期中票1182024到期兑付，票面利率5.32%
 财政部150亿元六个月期贴现国债139905到期兑付，参考收益率3.8676%
 07世博债1 078004付息
 07世博债2 078005付息
 11牡国投债 1180025付息
 12柳州东城债 1280013付息
 12桂建工MTN1 1282028付息
 12京机电MTN1 1282029付息
 12川水电MTN1 1282030付息
 12锦州港MTN1 1282031付息
 12外高桥MTN1 1282032付息
 06大唐债 068005付息
 06中水电债 068006付息
 07国债13 070013付息
 10附息国债26 100026付息
 11豫中小债 1180026付息
 11新奥企债 1180027付息
 12附息国债03 120003付息
 12国开07 120207付息
 12华发集团债 1280014付息
 12青岛城投债01 1280015付息
 12青岛城投债02 1280016付息
 12协鑫MTN1 1282033付息
 06首都机场债 068007付息
 09华菱债 098008付息
 11附息国债04 110004付息
 11国开07 110207付息
 11南太湖债 1180028付息
 12传化MTN1 1282034付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社
会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济
增速短期内大幅回落的可能性也不大。 
  
  2/24公布2013年国民经济和社会发展统计公报      
  2/24公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/李宏薇； 审校 丁淑琴/康熙泽)
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