《中国债券市场每日交易备忘》--2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国泰君安证券35亿元人民币三个月短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和交通银行等主承 江西高速公路投资集团5亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 方正证券 18亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行和交通银行等主承 武汉国资经营5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 梅花集团 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和招商银行主承 东营方圆有色金属6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 北京控股集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和北京银行主承 海亮集团公司10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 内蒙古北方重工业集团0.3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 港中旅集团50亿元九个月期超短融011440001，票面利率5.70% 中国交建 30亿元六个月期超短融011456001，票面利率5.50% 郑州煤炭工业集团公司30亿元一年期短融041464005，票面利率6.50% 中信证券 50亿元三个月期短融071403002，票面利率5.56% 广发证券 15亿元三个月期短融071404002，票面利率5.60% 中电投贵州金元集团5亿元一年期短融041461003，票面利率6.00% 富通集团5亿元一年期短融041462002，票面利率6.90% 宏图高科 3亿元一年期短融041453015，票面利率6.90% 天津航空5亿元一年期短融041469002，票面利率6.40% 浙江省手工业合作社联合社3亿元一年期短融041461004，票面利率6.60% 兴源轮胎集团6亿元一年期短融041453014，票面利率7.69% 太龙药业 1亿元一年期短融041453009，票面利率8.00% 长虹电子集团10亿元五年期中票101468001，票面利率7.18% 中国建筑第三工程局2亿元三年期中票101451004，票面利率6.20% 重庆机电控股集团3亿元三年期中票101451005，票面利率7.00% ============================================================================ 三、缴款： 财政部280亿元五年期固息续发国债140001，发行价102.09元 进出口行50亿元两年期固息债140305，票面利率5.2673% 中国铝业公司30亿元九个月期超短期融资券 陕西煤业化工集团30亿元九个月期超短融 招商证券 18亿元三个月期短期融资券1490028，票面利率5.38% 南方水泥15亿元一年期短融 山东玉皇化工5亿元一年期短融 西王集团5亿元一年期短融 内蒙古蒙西水泥4亿元一年期短融 浙江大东南集团4亿元一年期短融 福建电子集团4.5亿元五年期中期票据 宁波港 1亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国电电力 20亿元九个月期超短融011319004到期兑付，票面利率3.80% 中国中冶 30亿元九个月期超短融011324002到期兑付，票面利率3.85% 天士力控股集团8亿元三年期中票1182023到期兑付，票面利率5.30% 信达证券10亿元三个月期短融1390108到期兑付，票面利率6.0% 苏州工业园国资公司20亿元三年期中票1182024到期兑付，票面利率5.32% 财政部150亿元六个月期贴现国债139905到期兑付，参考收益率3.8676% 07世博债1 078004付息 07世博债2 078005付息 11牡国投债 1180025付息 12柳州东城债 1280013付息 12桂建工MTN1 1282028付息 12京机电MTN1 1282029付息 12川水电MTN1 1282030付息 12锦州港MTN1 1282031付息 12外高桥MTN1 1282032付息 06大唐债 068005付息 06中水电债 068006付息 07国债13 070013付息 10附息国债26 100026付息 11豫中小债 1180026付息 11新奥企债 1180027付息 12附息国债03 120003付息 12国开07 120207付息 12华发集团债 1280014付息 12青岛城投债01 1280015付息 12青岛城投债02 1280016付息 12协鑫MTN1 1282033付息 06首都机场债 068007付息 09华菱债 098008付息 11附息国债04 110004付息 11国开07 110207付息 11南太湖债 1180028付息 12传化MTN1 1282034付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社 会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济 增速短期内大幅回落的可能性也不大。 2/24公布2013年国民经济和社会发展统计公报 2/24公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/李宏薇； 审校 丁淑琴/康熙泽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12