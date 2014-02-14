《香港报摘》--其他报纸重要消息2月14日

*明报：

--麦当劳 决定向个人开放中国内地一线城市的特许经营权，首批包括深圳、上海等5个城市，允许特许经营者承包一间由麦当劳指定的现有店舖经营10年，期间自负盈亏，加盟费用为200万元人民币。

--中信银行 发出通告澄清，公司正常营运，截至公告日为止，并不存在与阿里巴巴IPO-ALIB.N的股权合作。

*星岛日报：

--数码通 因上半年净利大跌令派息比率由接近100%降至60%，公司总裁黎大钧表示，要待年底重拍3G频谱开支明朗化以及考虑公司业务及资金需求后，派息政策才会更清晰。

*苹果日报：

--MSCI明晟公布将中国信达 及石药集团 纳入旗下指数，2月28日收市后生效。

--澳门主要赌场营运商银河娱乐 于澳门Cotai第二期项目原本计划于明年中开幕，但据消息人士称，公司争取于今年内建成，故有机会提早开张。

*东方日报：

--国际物业公司莱坊公布去年第四季全球城市豪宅指数报告显示，香港豪宅楼价下跌2.2%，在全球市场排名持续下滑至近榜尾的28位，2012年第四季则排名第8。

--中国银行 公司金融总部银团贷款主管王晓卓称，目前像“余额宝”的网上理财产品以高息吸取流动性，然后再以更高利率放贷给中小型银行，使实体经济息率上升，构成很大问题，监管机构应密切注意。

*文汇报：

--阳光房地产基金 公布中期可分派收入总额1.67亿港元，按年上升12%，每基金单位分派0.096港元，派发率达92.9%。

*大公报：

--影星周星驰旗下上市公司比高集团 首三季亏损由上年度的4,408万港元收窄至1,631万港元，但期内营业额大增12倍至6,375万港元，因影院业务收益增加。

--富力地产 1月合约销售总金额约30.62亿元人民币，按年上升8%；合约销售总面积216,500平方米，下降11%。（完）

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