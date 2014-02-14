《香港报摘》--其他报纸重要消息2月14日

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
*明报：
--麦当劳 决定向个人开放中国内地一线城市的特许经营权，首批包括深圳、上海等5个城市，允许特许经营者承包一间由麦当劳指定的现有店舖经营10年，期间自负盈亏，加盟费用为200万元人民币。
--中信银行 发出通告澄清，公司正常营运，截至公告日为止，并不存在与阿里巴巴IPO-ALIB.N的股权合作。
*星岛日报：
--数码通 因上半年净利大跌令派息比率由接近100%降至60%，公司总裁黎大钧表示，要待年底重拍3G频谱开支明朗化以及考虑公司业务及资金需求后，派息政策才会更清晰。
*苹果日报：
--MSCI明晟公布将中国信达 及石药集团 纳入旗下指数，2月28日收市后生效。
--澳门主要赌场营运商银河娱乐 于澳门Cotai第二期项目原本计划于明年中开幕，但据消息人士称，公司争取于今年内建成，故有机会提早开张。
*东方日报：
--国际物业公司莱坊公布去年第四季全球城市豪宅指数报告显示，香港豪宅楼价下跌2.2%，在全球市场排名持续下滑至近榜尾的28位，2012年第四季则排名第8。
--中国银行 公司金融总部银团贷款主管王晓卓称，目前像“余额宝”的网上理财产品以高息吸取流动性，然后再以更高利率放贷给中小型银行，使实体经济息率上升，构成很大问题，监管机构应密切注意。
*文汇报：
--阳光房地产基金 公布中期可分派收入总额1.67亿港元，按年上升12%，每基金单位分派0.096港元，派发率达92.9%。
*大公报：
--影星周星驰旗下上市公司比高集团 首三季亏损由上年度的4,408万港元收窄至1,631万港元，但期内营业额大增12倍至6,375万港元，因影院业务收益增加。
--富力地产 1月合约销售总金额约30.62亿元人民币，按年上升8%；合约销售总面积216,500平方米，下降11%。（完）
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)