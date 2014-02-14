台湾债市：RP利率大致持平上日，公债发行部分去化资金

路透台北2月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平上日。今日有400亿台币的公债发行，加上月中资金需求高峰回复正常，投信见到赎回，寿险也见走钱，市场资金虽然充足但不致浮滥，令利率持在区间。

市场交易人士并指出，今日是中国元宵节及西洋情人节，部分交易员自行休假，交易亦较为清淡，调度需求以有新券交割的机构为主，多数证券商及票券商也无意于资金需求较大时议价，今日均以近期利率成交，待下周再观察市场资金水位变化。

〞投信今天有明显的赎回，而且月中用钱需求浮现，市况逐步恢复一般正常操作。〞一位证券商交易员说。

另名票券商交易员则指出，近来央行冲销力道不弱，亦见部分投信转往银行定存，解除较低利率的RP承作。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，也和上日相同。