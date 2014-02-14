台湾债市：RP利率大致持平上日，公债发行部分去化资金

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透台北2月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平上日。今日有400亿台币的公债发行，加上月中资金需求高峰回复正常，投信见到赎回，寿险也见走钱，市场资金虽然充足但不致浮滥，令利率持在区间。
市场交易人士并指出，今日是中国元宵节及西洋情人节，部分交易员自行休假，交易亦较为清淡，调度需求以有新券交割的机构为主，多数证券商及票券商也无意于资金需求较大时议价，今日均以近期利率成交，待下周再观察市场资金水位变化。
〞投信今天有明显的赎回，而且月中用钱需求浮现，市况逐步恢复一般正常操作。〞一位证券商交易员说。
另名票券商交易员则指出，近来央行冲销力道不弱，亦见部分投信转往银行定存，解除较低利率的RP承作。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，也和上日相同。
下周新债发行量不高，目前仅有周一万旭电业 1亿台币可转换公司债、周二统一 36亿公司债及周四和益化工 7亿可转换公司债。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)