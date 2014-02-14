《港报快速浏览》--2月14日报摘,社评及财经评论****

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易

路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。