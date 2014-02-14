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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 09:39 BJT

****《港报快速浏览》--2月14日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：克里过日本门不入，奥巴马握全局算盘--信报                          
 港报社评：内地出口难求量，致胜须求质--经济日报                              
 港报社评：“小居屋”助上车压租金--星岛日报                                  
 港报社评：不正常解雇，商台须解释--明报                                      
 港报社评：依法普选诚意在，另搞一套行不通--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：A股教父放后市明灯--信报2月14日                                
 港报财经评论：炒股不炒市，华南城发力--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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